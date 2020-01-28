У Львові судитимуть контрабандиста, який під прикриттям гуманітарки ввіз 9 тонн одягу і взуття

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо директора благодійної організації, який ввіз з-за кордону новий одяг і взуття під виглядом гуманітарної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент виник ще у 2017 році. Тоді директор благодійної організації через митний пост «Мостиська» завіз вантажівку, набиту новим одягом і взуттям. Загальна вага «чистого» товару – більше 9 000 кг.

«Одна проблема: то не благодійна допомога, а брендовий одяг. Фігурант просто хотів “благодійно” ухилитись від сплати 4,2 млн грн податків, маскуючи товар під допомогу громадянам та релігійним організаціям! Ба більше, ще до повної перевірки сумнівного товару, вивіз його. Думав, що відсутність товару, остаточно допоможе ухилитись від сплати податків», – написала на своїй сторінці у Facebook прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст.212 ч.2 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 5000 до 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвинувальний акт щодо контрабандиста-«благодійника» правоохоронці вже скерували до суду, який і обиратиме йому міру покарання.