У горах на Львівщині рятували травмовану киянку

В понеділок, 27 січня, на горі Високий Верх, що у Сколівському районі, травмувалась 38-річна киянка. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

38-річна мешканка Києва отримала травму руки на одній із лижних трас на горі Високий Верх, що в масиві Сколівські Бескиди.

Рятувальники надали жінці домедичну допомогу і спустили її з гори, де й передали лікарям.

Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!