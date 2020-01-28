У горах на Львівщині рятували травмовану киянку

В понеділок, 27 січня, на горі Високий Верх, що у Сколівському районі, травмувалась 38-річна киянка. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.
38-річна мешканка Києва отримала травму руки на одній із лижних трас на горі Високий Верх, що в масиві Сколівські Бескиди.
Рятувальники надали жінці домедичну допомогу і спустили її з гори, де й передали лікарям.
Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!
Наталя Дуляба