На Сихові проведуть майстер-клас із написання статей для «Вікіпедії»

30 січня українська «Вікіпедія» святкує 16 років від дня створення першої статті. З цієї нагоди 1 лютого у Wiki-бібліотеці, що на Сихові, організовують майстер-клас для всіх, хто хоче навчитись грамотно писати статті для «Вікіпедії». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У зв’язку з річницею українська «Вікіпедія» запускає #Вікімарафон2020, суть якого полягає у наповненні ресурсу рекордною кількістю статей.

Відтак уже цієї суботи, 1 лютого, досвідчені вікіпедисти проведуть на Сихові для всіх охочих майстер-клас із написання статей. Участь є безкоштовною. Єдине побажання організаторів – мати зі собою ноутбук або планшет.

«Львівський Вікімарафон ми розпочнемо короткою вступною презентацією про те, як створити статтю у «Вікіпедії» і про основні правила вільної енциклопедії, а далі будемо спільно працювати над статтями. Досвідчені відікіпедисти й вікіпедистки допомагатимуть відвідувачам покроково створити свою першу статтю», – розповів координатор Вікімарафону у Львові Юрій Булка.

Початок заходу – 14:00 год. Локація – Wiki-бібліотека (просп. Червоної Калини, 58). Більше деталей можна знайти за цим посиланням.

Зазначимо, що напередодні 30 січня у Львові пройде спеціальна додаткова подія до Вікімарафону – показ документального фільму про Аарона Шварца, відомого інтернет-активіста й вікіпедиста, що відстоював вільний доступ до знань.

Додамо, що зараз українська «Вікіпедія» налічує понад 980 000 статей. Це один із найпопулярніших веб-ресурсів в Україні: щомісяця його переглядають майже 60 мільйонів разів.