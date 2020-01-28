На Старосамбірщині під колесами «Жигулів» загинув пішохід

В понеділок, 27 січня, на дорозі Львів – Самбір – Ужгород в одному зі сіл Старосамбірського району у ДТП загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, що орієнтовно о 20:00 год. водій автомобіля ВАЗ-2104, 34-річний місцевий мешканець, збив свого 61-річного односельця.

Внаслідок наїду чоловік отримав важкі травми, його госпіталізували. Втім незважаючи на зусилля медиків, він помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.