Львів'янам нагадують, що вони самі можуть регулювати подачу тепла в свої будинки і заощаджувати

Із огляду на погодні умови, львів’янам нагадують про те, що вони можуть регулювати подачу теплової енергії безпосередньо в будинках. Це дозволить забезпечити комфортну температуру та менше платити за опалення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Валентина Вольського, якщо під час опалювального сезону температура зовнішнього повітря суттєво піднімається, то частина котелень, де є технічна можливість, у денний період зупиняють, а ті, що зупинити неможливо – працюють на допустимому технологічному мінімумі. Тому мешканці тих будинків, до яких опалення подається, можуть регулювати подачу тепла безпосередньо в будинку. Для цього є різні варіанти.

Найпростіший спосіб регулювання подачі теплової енергії безпосередньо в будинках: відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі. Робити це потрібно в такий спосіб:

при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +80С – повністю перекривається подача теплоносія на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку);

при зниженні температури зовнішнього повітря вище +6… +80С подача теплоносія відновлюється.

Таке місцеве регулювання споживання теплової енергії повинна виконувати відповідальна особа призначена мешканцями будинку. Найкраще, коли ця особа живе в цьому будинку.

Часткове прикриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.

«Вказаний спосіб є найпростішим і для цього потрібна лише людина, яка це робить. Однак є й інші варіанти, завдяки яким регулювання можна робити автоматично, без втручання мешканців. Тобто встановлюється автоматика, яка фіксує температуру зовнішнього повітря і на основі цього регулює подачу тепла в будинок», – пояснив заступник головного інженера ЛМКП «Львівтеплоенерго» з експлуатації Сергій Андріюк.

Перший спосіб – це встановлення ІТП. Будинок з ІТП повністю незалежний від теплопостачальної організації, автоматика регулює сама температуру теплоносія. Зараз у Львові реалізовуються проєкти щодо встановлення 409 ІТП на Сихові і 84 у Шевченківському районі за кредитні кошти – кошти ЄБРР і кошти Кіотського протоколу.

Другий спосіб – це встановлення автоматики (насос змішування і клапани) на так званий вузол змішування, що є на будинковому вводі. Зараз на будинках стоїть неавтоматизовані вузли змішування, які нічого не регулюють. Однак можна встановити автоматику, і тоді подачу тепла буде регулюватися автоматично, в залежності від температури зовнішнього повітря.

Третій спосіб – зробити невеличку реконструкцію системи опалення у кожній квартирі і на прилади опалення поставити вентилі з термостатичними головками. Тоді кожен мешканець може виставити відповідну температуру у себе в квартирі.

«Для реалізації будь-якого з цих технічних варіантів необхідно виготовити проєкт і провести роботи згідно з проєктом. Усі ці варіанти є різні по вартості, тому мешканці можуть вирішити, який їм підходить», – розповів Сергій Андріюк.

За додатковою інформацією та консультаціями щодо регулювання опалення в будинку можна звертатися: ЛМКП «Львівтеплоенерго» – тел. 229−30−04, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – тел. 261−19−58.