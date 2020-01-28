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Laura Marti запрошує у Львівську оперу на джазовий концерт

Андрій Котенський

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На сцені Львівської національної опери із сольним концертом виступить відома зірка української джазової сцени Лаура Марті (Laura Marti), яка презентує львів’янам свій новий альбом «Все буде добре!». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Напередодні різдвяних свят співачка випустила свій перший повністю україномовний альбом «Все буде добре!». Як зазначає співачка, нова її робота – ода найціннішому, що у нас є: кохання і життя.

У новому альбомі Лаура Марті зробила сміливий крок в сторону нових музичних орбіт – поп-музики, поп-року, соулу і фанку.

«Я експериментую, але ніколи собі не брешу. Для мене це найголовніше. Я створюю тексти і музику так, як того вимагає в цей момент моя душа. Думаю, що саме цю свободу повинен мати справжній музикант, артист. Співати треба тільки про те, у що сам закоханий та у що щиро віриш. Інакше діалог зі слухачем буде штучним. А це нікому не потрібно», – зазначила співачка.

Лаура Марті також наголошує, що кожна пісня альбому – це справжня історія з життя співачки або людей, які її оточують. Скажімо найдраматичніший і зворушливий номер альбому «Жити» – це реальна історія про боротьбу молодої дівчини за своє життя.

Концерт Лаури Марті відбудеться 16 березня. Це її перший сольний виступ на сцені Львівської опери. Початок об 19:00. Квитки за посиланням: kontramarka/laura-marti

 

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