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«Дударик» запрошує на концерт «По коляді» у Львівську оперу

Соломія Головіна

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Хорова капела «Дударик» запрошує до Львівської національної опери прощатися із колядою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Дударик» запрошує на концерт «По коляді», під час якого дивуватиме глядачів хоровим та інструментальним виконання колядок. Відбудеться він 9 лютого о 15:00 год. у Дзеркальній залі Оперного театру.

«Концерт буде експериментальним, а отже цікавим та інтригуючим», – зазначають організатори.

У програмі – хорове та інструментальне виконання традиційних і не тільки колядок та щедрівок. Слухачі почують колядників з хорової капели «Дударик», ансамблю «Сестрички», хор ЛДХШ «Дударик» ім. М. Кацала, учнів Львівської державної хореографічної школи, Lviv Clarinet Quartet, вокал  Ірина Чікель.

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