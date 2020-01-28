«Дударик» запрошує на концерт «По коляді» у Львівську оперу

Хорова капела «Дударик» запрошує до Львівської національної опери прощатися із колядою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Дударик» запрошує на концерт «По коляді», під час якого дивуватиме глядачів хоровим та інструментальним виконання колядок. Відбудеться він 9 лютого о 15:00 год. у Дзеркальній залі Оперного театру.

«Концерт буде експериментальним, а отже цікавим та інтригуючим», – зазначають організатори.

У програмі – хорове та інструментальне виконання традиційних і не тільки колядок та щедрівок. Слухачі почують колядників з хорової капели «Дударик», ансамблю «Сестрички», хор ЛДХШ «Дударик» ім. М. Кацала, учнів Львівської державної хореографічної школи, Lviv Clarinet Quartet, вокал Ірина Чікель.