Бухгалтер львівського музею опиниться на лаві підсудних через махінації з коштами

Судитимуть ексбухгалтера одного з музеїв Львова, яка завдала збитків місцевому бюджету на суму близько мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Під час досудового розслідування стало відомо, що в період з 2015-2019 рік, перебуваючи на посаді головного бухгалтера в одному із львівських музеїв, тепер вже колишня працівниця проводила махінації з коштами, які місцевий бюджет виділяв на оплату праці всіх працівників музею.

«Винахідлива» бухгалтер, користуючись своїм службовим становищем, відверто ігноруючи інших працівників культурно-освітнього закладу, завищувала розрахунок розміру своєї зарплатні та привласнювала кошти місцевого бюджету, які мали б йти на оплату праці її колег зокрема», – інформують у прокуратурі.

Відтак, зловмисниця своїми діями перевищила оподаткований мінімум доходів громадян понад 600 разів.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що карається позбавленням волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.