Біля Галицького ринку зріжуть декілька дерев

Сьогодні, 28 січня, у центральній частині міста Львова поблизу Галицького ринку зріжуть два ясени та декілька тополь, а вже цього року на їх місці висадять нові дерева. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні доведеться зрізати два ясени біля Галицького ринку та кілька тополь. Всі пні будуть вирізані, нові дерева посаджені вже цього року. До речі, ясенів і тополь тепер розсадники не вирощують, тому приймаються пропозиції, чим замінити», – зазначають в управлінні екології та природних ресурсів.

Фото: Facebook/управління екології та природних ресурсів