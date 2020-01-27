Заліско запрошує львів’ян на ювілейний концерт

До 25-річчя творчої діяльності Андрій Заліско запрошує львів’ян на грандіозний концерт «Ніколи не пізно!». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться 14 лютого, у День закоханих. На відвідувачів свята очікується справжня енергія кохання, драйв по-українськи і багато класних та популярних пісень.

Андрій Заліско у супер-шоу «Ніколи не пізно!» готує багато цікавих дуетів із відомими гостями та приємні сюрпризи.

«Я не робив сольників у Львові з 2012 року. Концертували по Західній Україні, далі війна і мені не вистачало натхнення для нового сольника… Та ми записали багато хороших пісень і зняли кілька кліпів. За минулі два роки запрошень на виступи було достатньо, ми почали їздити більше Україною з сольними концертами. Зробили з балетом нову цікаву програму. Зараз я повністю готовий до класного сольного у рідному місті!», – повідомив Вндрій Заліско.

У ювілейному концерті буде все по новому. Нові пісні, перевірені хіти, прем’єри, нові постановки балету «Dalkroz».

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«Буде весело, емоційно, настроєво і з любов’ю до кожного… Запрошую усіх! Гарний настрій гарантуємо!», – додав Заліско.

Андрій Заліско також повідомив, що ціни на квитки доступні кожному, а пісні звучатимуть для усіх поколінь.

«Я зроблю гарний, яскравий і якісний концерт. Я дуже хочу щоб люди були задоволені, піднесені і щасливі… Це буде концерт для всіх поколінь! Будуть пісні над якими вартує задуматись, з великим змістом, пісні про життя, про молодість, про батьків. Також багато буде розважальної музики. Молодь буде в захопленні від ХАСа, будемо танцювати з Ната-Лі під легендарну «Я не проживу без тебе це життя». Заспіваємо дуетом із цікавою, харизматичною співачкою Катериною Малицькою. Балет зарядить настроєм і позитивом. Ну і звичайно ми з глядачами трохи пригубимо за любов», – додав артист.

Концерт відбудеться у приміщенні Львівського цирку, об 19.00.

Квитки можна придбати тут: Gastroli