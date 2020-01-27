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В Україні від грипу помер чоловік

Андрій Котенський

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На Рівненщині зареєстрований летальний випадок від ускладнень грипу, 23 січня 2020 року помер 50-річний чоловік, який з 13 січня перебував на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Рівненської обласної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі.

 

За даними медиків, за минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції (ГРІ).

Всього захворіло 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей. Госпіталізовано 259 хворих, з них 176 дітей. На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають 4 хворих з важким перебігом грипу, з них 1 дитина.

Через епідемію грипу припинене навчання у 39 загальноосвітніх навчальних закладах області та у двох дитсадках.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за тиждень на ГРВІ захворіли більше 9000 мешканців Львівщини, більше ніж половина з них – діти.

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