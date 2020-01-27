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У мерії розповіли, на яких вулицях Львова полатали ями

Данило Капраль

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Завдяки сприятливими погодним умовам, комунальні служби районів приступили до поточного ямкового ремонту вулиць. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

 

За даними комунальників, у суботу, 25 січня, було використано 72,6 тонни асфальту для ліквідації гостроаварійних ям.

Шевченківський район використав 28,8 тонни асфальту, Личаківський — 9 тонн, Галицький — 6 тонн, Залізничний — 11,4 тонни. Також ЛМКП «Львівводоканал» використав 17,4 тонни асфальту для ліквідації розриттів після ремонтних робіт на водопроводах і каналізаційних мережах. Найбільше асфальту використало ШРП Шевченківського району та ЛМКП «Львівводоканал».

«Загалом було використано 72,6 тонни асфальту. Роботи проводилися на вул. Стрийська, вул. Тролейбусна, вул. Вашингтона, вул. Сихівська, вул. Кульпарківська, вул. Щурата. Якщо погодні умови дозволятимуть й надалі, то роботи з ліквідації ям на вулицях міста будуть продовжені», – повідомили у мерії.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові візьмуться латати ями на дорогах.

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