ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові трьом багатодітним сім’ям вручили ключі від квартир

Андрій Котенський

|

П’ятеро дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлена батьківського піклування, та троє осіб з багатодітних сімей отримали ордери на житло. Квартири придбали за кошти громади Львова у співфінансуванні з благодійниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, сьогодні ордери на помешкання та ключі отримали три багатодітні сім’ї. Одне з помешкань допомогли купити благодійники, а ще п’ять помешкань невдовзі отримують діти, які не мають батьків.

На придбання цього житла у 2019 році з міського бюджету було виділено 7 млн грн. Водночас у планах на 2020 рік – закупівля ще шести квартир для дітей-сиріт та одного помешкання для багатодітної сім’ї.

Як відомо, у Львові діє програма співфінансування на придбання житла потребуючим дітям 70% на 30%, де 70%  – це кошти громади міста, а 30% – це внески опікунів, благодійників, підприємців.

«Комісією з питань реалізації Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016−2025 років було визначено 9 кандидатів на участь у Програмі. 4 учасникам Програми квартири були придбані і ордери вручені у вересні 2019 року. А зараз ми вручаємо ордери ще 5 позачерговикам по цій Програмі. Вартість цих 9 квартир, які придбані у 2019 році, становить 6,3 млн грн, з яких кошти Львова — 3,9 млн грн, а кошти фізичних осіб — 2,4 млн грн.

Також сьогодні ми вручаємо сертифікати на житло 3 особам з числа багатодітних сімей, тобто, це сім’ї, які виховують п’ятеро та більше дітей. Вартість 3-х квартир, які були придбані у 2019 році, становить 4 млн 5 тис грн., з яких кошти м. Львова — 3 млн грн, а кошти фізичних осіб — 1 млн 5 тис грн», — розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, за Програмамою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлена батьківського піклування, і Програмю забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей, що діють у Львові з 2016 року, уже придбано 39 квартир.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...