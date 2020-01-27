У Львові трьом багатодітним сім’ям вручили ключі від квартир

П’ятеро дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлена батьківського піклування, та троє осіб з багатодітних сімей отримали ордери на житло. Квартири придбали за кошти громади Львова у співфінансуванні з благодійниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За даними відомства, сьогодні ордери на помешкання та ключі отримали три багатодітні сім’ї. Одне з помешкань допомогли купити благодійники, а ще п’ять помешкань невдовзі отримують діти, які не мають батьків.

На придбання цього житла у 2019 році з міського бюджету було виділено 7 млн грн. Водночас у планах на 2020 рік – закупівля ще шести квартир для дітей-сиріт та одного помешкання для багатодітної сім’ї.

Як відомо, у Львові діє програма співфінансування на придбання житла потребуючим дітям 70% на 30%, де 70% – це кошти громади міста, а 30% – це внески опікунів, благодійників, підприємців.

«Комісією з питань реалізації Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016−2025 років було визначено 9 кандидатів на участь у Програмі. 4 учасникам Програми квартири були придбані і ордери вручені у вересні 2019 року. А зараз ми вручаємо ордери ще 5 позачерговикам по цій Програмі. Вартість цих 9 квартир, які придбані у 2019 році, становить 6,3 млн грн, з яких кошти Львова — 3,9 млн грн, а кошти фізичних осіб — 2,4 млн грн.

Також сьогодні ми вручаємо сертифікати на житло 3 особам з числа багатодітних сімей, тобто, це сім’ї, які виховують п’ятеро та більше дітей. Вартість 3-х квартир, які були придбані у 2019 році, становить 4 млн 5 тис грн., з яких кошти м. Львова — 3 млн грн, а кошти фізичних осіб — 1 млн 5 тис грн», — розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, за Програмамою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлена батьківського піклування, і Програмю забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей, що діють у Львові з 2016 року, уже придбано 39 квартир.