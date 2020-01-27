У Львівській області на обліку перебуває 3946 осіб з ВІЛ-статусом

На Львівщині у 2019 році вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 475 особам (у 2018 р. – 518), в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу) – 248 особам (у 2018 р. –299 особам). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Темп приросту захворювання на ВІЛ-інфекцію у 2019 році (в порівнянні з останніми 3 роками – 2016-2018 роками) знизився на -2,2%, натомість зріс темп приросту захворювання на СНІД – на +4,2%, що свідчить про недовиявлення пацієнтів з безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції та запізніле діагностування вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції у термінальній стадії.

За офіційними даними рівень поширеності ВІЛ-інфекції у Львівській області у 2019 році – 157,6 випадки на 100 тис. нас., як і в попередні роки, набагато нижчий ніж середній в країні (в Україні станом на 01.10.2019 р. – 326,0 на 100 тис. нас.). А показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію в області у 2019 році складав 19,0 на 100 тис. нас.

Найбільш поширеною СНІД-індикаторною інфекцією у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД залишається ВІЛ-асоційований туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий).

Не спостерігається чіткої тенденції до зменшення частки людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН) серед взятих на облік хворих у стадії СНІДу: 33,9% у 2019 р.

Відбулася деяка стабілізація частки статевого шляху передачі, в основному, гетеросексуального, серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції – 286 випадків у 2019 р. (у 2018 р. – 324 випадки)

Не знижується поширення ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Так, питома вага парентерального шляху передачі ВІЛ у 2019 р. складає 25,3% при 24,3% у 2018 р.

Зростання частки статевого шляху передачі та майже 30% питомої ваги жінок серед загального числа ВІЛ-позитивних призводить до народження дітей від ВІЛ-позитивних матерів. За 12 місяців 2019 року у 64 ВІЛ-позитивних вагітних жінок відбулися пологи.

В Львівському обласному центрі громадського здоров’я станом на 02.01.2020 року на офіційному обліку в педіатра знаходиться 269 дітей, з них 66 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом (у 20 дітей стадія СНІДу).

Необхідно відмітити, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатні та репродуктивні вікові групи населення (25-49 років), на яку припадає 79,1% нових випадків у віці 15 р. і старші.

Станом на 02.01.2020 року в області знаходиться на обліку 3946 ВІЛ-позитивних особи (в т.ч. 269 дітей), з них в стадії СНІДу перебуває під наглядом 1426 осіб (в т.ч. 20 дітей).

Як повідомляв Львівський портал, кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД з первинним діагнозом у 2018 році порівняно з 2017 роком зросла на 12,6%.