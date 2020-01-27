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У Червонограді автомобіль насмерть переїхав 40-річного чоловіка

Соломія Головіна

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У Червонограді 33-річний водій автомобіля «Дачія Логан» наїхав на 40-річного чоловіка. Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 січня близько 6:20 год. на автодорозі «Ковель-Жовква» у місті Червоноград.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Дачія Логан», 33-річний житель міста Соснівка, скоїв наїзд на пішохода, 40-річного жителя Сокальського району. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.

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