Трьом друзям-грабіжникам із Нового Роздолу «світить» до 8 років тюрми

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох друзів, мешканців Нового Роздолу, які проникли у помешкання, побили до безпам’яті власника і винесли звідти майно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, 25 жовтня минулого року у Новому Роздолі чоловіки постукали у двері однієї з квартир. Дочекавшись, коли відчиняться двері, вони накинулись на господаря і відлупцювали його до втрати свідомості.

«Скориставшись безпорадним станом власника квартири, відчуваючи абсолютну безкарність перед законом, підозрювані винесли з дому техніку та одяг. Проте вже наступного дня правоохоронці затримали грабіжників та оголосили їм підозру», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 ККУ (грабіж, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдав значної шкоди потерпілому).

Обвинувальний акт стосовно трьох лиходіїв уже скерували до Миколаївського районного суду. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.