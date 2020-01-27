ОСТАННІ НОВИНИ

Трьом друзям-грабіжникам із Нового Роздолу «світить» до 8 років тюрми

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох друзів, мешканців Нового Роздолу, які проникли у помешкання, побили до безпам’яті власника і винесли звідти майно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Як з’ясували правоохоронці, 25 жовтня минулого року у Новому Роздолі чоловіки постукали у двері однієї з квартир. Дочекавшись, коли відчиняться двері, вони накинулись на господаря і відлупцювали його до втрати свідомості.

«Скориставшись безпорадним станом власника квартири, відчуваючи абсолютну безкарність перед законом, підозрювані винесли з дому техніку та одяг. Проте вже наступного дня правоохоронці затримали грабіжників та оголосили їм підозру», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 ККУ (грабіж, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдав значної шкоди потерпілому).

Обвинувальний акт стосовно трьох лиходіїв уже скерували до Миколаївського районного суду. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...