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Серед ночі у Львові автомобіль «швидкої» потрапив у ДТП: є постраждалі

Соломія Головіна

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У Львові на перехресті вулиць Липинського – Промислової зіткнулись карета швидкої допомоги та легковий автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 січня близько 1:30 год.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та 3 члени екіпажу автомобіля екстреної меддопомоги у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у Львівську лікарню ШМД.

У відділі комунікації поліції у Львівській області поінформували, що правоохоронці встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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