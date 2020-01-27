ОСТАННІ НОВИНИ

Під час пожежі у будинку на Бродівщині загинула жінка

Соломія Головіна

|

У селі Дубина Бродівського району під час пожежі в житловому будинку вогнеборці виявили тіло жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам 26 січня о 18:43 год.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу, рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й приступили до проведення робіт з ліквідації загорання», – зазначається у повідомленні.

Під час розвідки пожежі в кімнаті, де виникло загорання, було виявлено тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась власниця будинку – жінка 1968 року народження.

О 19:55 год. пожежу повністю ліквідували в складі однієї ланки газодимозахисної служби. До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...