Під час пожежі у будинку на Бродівщині загинула жінка

У селі Дубина Бродівського району під час пожежі в житловому будинку вогнеборці виявили тіло жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам 26 січня о 18:43 год.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу, рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й приступили до проведення робіт з ліквідації загорання», – зазначається у повідомленні.

Під час розвідки пожежі в кімнаті, де виникло загорання, було виявлено тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась власниця будинку – жінка 1968 року народження.

О 19:55 год. пожежу повністю ліквідували в складі однієї ланки газодимозахисної служби. До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.