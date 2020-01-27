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На Львівщині викрили схему розкрадання військового обладнання

Соломія Головіна

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Контррозвідники Служби безпеки України блокували розкрадання військового обладнання зі стратегічних львівських підприємств. Про це Львівському порталу повідомили у УСБУ у Львівській області.

 

Як  зазначається, вдалося викрити механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин регіону та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. Потім зловмисники планували нелегально переправити їх через державний кордон України.

Контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення.

Під час слідчих дій було виявлено та вилучено значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Встановлено, що серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджені.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Операція проводилась управлінням СБ України у Львівській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР у Львові під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Фото: СБУ Львівщини

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