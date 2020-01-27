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На кордоні вилучили контрабанду одягу

Данило Капраль

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У пунктах пропуску «Краковець-Корчова» і «Рава-Руська-Гребенне» виявили контрабанду одягу та взуття. Про це Львівському порталу повідомила пресслужба Галицької митниці.

 

За даними відомства, у пункті пропуску «Краковець-Корчова» громадянин України, водій мікроавтобуса, який рухався смугою руху «зелений коридор», намагався ввезти в Україну понад 100 кг одягу та взуття. Спортивні костюми, сорочки, штани, куртки, кросівки містились у багажному відділенні автомобіля серед особистих речей водія та пасажира. Загалом вилучено 170 одиниць одягу та взуття.

В іншому випадку, в пункті пропуску «Рава-Руська–Гребенне», водій мікроавтобуса, намагався провезти понад 700 одиниць одягу у сховку під спальним місцем багажного відділу авто. Водій прямував смугою руху «червоний коридор», однак про цей товар в декларації не вказав.

В обох випадках правопорушниками виявились мешканці Франківщини. За порушення при проходженні митного контролю та недекларування товарів складено відповідні протоколи.

Товар вилучено, його точна вартість буде встановлено пізніше.

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