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Минулої доби на Львівщині палали два ВАЗи

Соломія Головіна

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У Львівській області протягом доби вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Одне займання пожежники гасили в м.Трускавець. Повідомлення надійшло рятувальникам 26 січня о 13:08 год. Пожежа виникла в автомобілі «ВАЗ 2103». Після прибуття вогнеборців на місце виклику з’ясувалось, що існує загроза перекидання вогню на два поруч розташовані автомобілі. Так, о 13:16 год. пожежу в автомобілі повністю ліквідували.

Вогнем знищено бокове скло, дзеркало, лакофарбове покриття, праве сидіння автомобіля «ВАЗ-2103», пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля «Таврія» на площі 2 кв м та лакофарбове покриття на площі 1 кв м, дзеркало автомобіля «Renault Clio». До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Цього ж дня о 18:36  год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Баймаки Буського району. Пожежа виникла в автомобілі «ВАЗ-2107».

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, весь автомобіль був охоплений вогнем. О 18:57 год. пожежу повністю ліквідували. Вогнем знищено автомобіль повністю. До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Фото: ДСНС

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