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Львівські прикордонники викрили трьох іноземців із підробленими паспортами

Наталя Дуляба

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Цими вихідними у пункті пропуску «Краківець» та в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького прикордонники зупинили трьох іноземців, які намагались потрапити в Україну за допомогою фальшивих паспортів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі.

 

В аеропорт «Львів» зі Стамбула прибули двоє громадян Туреччини. На контролі вони пред’явили паспорти громадян Італії для виїзду за кордон. Втім під час поглибленої перевірки прикордонники встановили, що документи є підробленими. Порушників повернули назад на батьківщину.

Подібне правопорушення викрили й в пункті пропуску «Краковець». Під час оформлення рейсового автобуса, який прямував у Чехію, прикордонники виявили 34-річну іноземку із фальшивим паспортом громадянина Франції.

«За допомогою спеціального обладнання охоронці кордону з’ясували, що у французькому паспорті було замінено кілька сторінок та підроблено відмітку Держприкордонслужби про в’їзд на територію України. Крім того встановлено,  що документ значиться в базі даних Інтерпол як викрадений або втрачений», – йдеться у повідомленні.

Згодом жінка зізналась, що насправді є громадянкою Іраку та пред’явила свій справжній паспорт. Про цей факт прикордонники сповістили в Укрбюро Інтерполу, а також у Нацполіцію.

Фото: Львівські прикордонники

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