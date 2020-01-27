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Львівська спортсменка взяла «бронзу» Кубка світу з велотреку

Соломія Головіна

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На шостому етапі Кубка світу з велотреку, який проходив у місті Мільтон у Канаді 24-26 січня, бронзову медаль виборола львівська спортсменка Олена Старікова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За підсумками усіх шести етапів львівська спортсменка Олена Старікова у спринті виборола бронзу. Попереду опинилися лише велосипедистки з Канади та Гонконгу.

Нагадаємо, Олена Старікова стала кращою спортсменкою Львівщини за підсумками жовтня та листопада минулого року.

Спортсменка у жовтні стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні, де львів’янка  здобула срібло в індивідуальному спринті та бронзу в гіті.

У листопаді Олена Старікова виборола бронзу в індивідуальному спринті на другому етапі Кубка світу з велоспорту на треку.

Фото: ЛОДА

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