У Львові розшукують 22-річного хлопця, який зник три дні тому

У Львові розшукують 22-річного хлопця, який пішов на навчання в університет та зник.

«Шевченківським ВП ГУ НП Львівської області розшукується Мельоха Володимир Петрович 22.03.1997р.н житель м. Львова, який 23 січня 2020 року пішов з дому в університет і назад не повернувся», – написав координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.

Хлопець був одягнений в темно-сині джинси, синю куртку з капюшоном, темно-зелену кофту з капюшоном і взутий у чорні кросівки. Ріст розшукованого – 184 см, худорлявої тілобудови, сірі очі, темно-сіре волосся.

Як повідомили Львівському порталу друзі хлопця, навчається Володимир Мельоха у Національному лісотехнічному університеті України.

Якщо комусь відоме місце перебування хлопця, просять сповістити в 102 – поліція, або за тел. :067 42 00 841 Оксана.

Фото: Ігоря Зінкевича