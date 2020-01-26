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У Львові розшукують 22-річного хлопця, який зник три дні тому

Вероніка Рой

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У Львові розшукують 22-річного хлопця, який пішов на навчання в університет та зник.

 

«Шевченківським ВП ГУ НП Львівської області розшукується Мельоха Володимир Петрович 22.03.1997р.н житель м. Львова, який 23 січня 2020 року пішов з дому в університет і назад не повернувся», – написав координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.

Хлопець був одягнений в темно-сині джинси, синю куртку з капюшоном, темно-зелену кофту з капюшоном і взутий у чорні кросівки. Ріст розшукованого – 184 см, худорлявої тілобудови, сірі очі, темно-сіре волосся.

Як повідомили Львівському порталу друзі хлопця, навчається Володимир Мельоха у Національному лісотехнічному університеті України.

Якщо комусь відоме місце перебування хлопця, просять сповістити в 102 – поліція, або за тел. :067 42 00 841 Оксана.

Фото: Ігоря Зінкевича

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