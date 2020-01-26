«Ти вистояв. Не вистояв бетон»: у Будинку воїна відкрили фотовиставку про «кіборгів»

Вчора, 25 січня, у Будинку воїна, що на вулиці Короленка, 1, відкрили виставку унікальних фотографій захисників Донецького аеропорту «Ти вистояв. Не вистояв бетон». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Фотографії були зроблені в останні дні захисту аеропорту бійцем 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Віталієм П’ясецьким.

«Зі мною в аеропорту був фотоапарат, і я між боями, коли були невеликі перерви, фотографував те, що бачив. Акумулятори швидко розряджалися від холоду, доводилось їх розігрівати теплом долонь. Я зробив кілька десятків фотографій у різних точках терміналу, і зараз всі можуть на них подивитися», – розповів автор виставки Віталій П’ясецький.

В межах відкриття виставки відбувся концерт виконавців проекту «Пісні, народженні в АТО».

Фото: ЛОДА