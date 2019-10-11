Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця українського походження

Лауреатами Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки стали письменники з Польщі та Австрії Ольга Токарчук та Петер Гандке. Про це йдеться в офіційному Твітері премії, передає Укрінформ.

«Нобелівська премія з літератури за 2018 рік присуджується польському автору Ользі Токарчук. Нобелівська премія з літератури за 2019 рік присуджується австрійському автору Петеру Гандкец», – йдеться у повідомленні.

Минулого року ця премія не присуджувалася через пов’язаний з одним із членів Нобелівського комітету скандал.

Ользі Токарчук присуджується премія «за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя».

Петеру Гандке – «за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджує периферію та специфіку людського досвіду».

Токарчук – польська письменниця, яка народилася у родині вихідців з України. Лауреат літературної премії «Ніке» та міжнародної Букерівської премії.

До слова, Ольга Токарчук виросла в Сулехові, Польща у родині вихідців з України: її бабця, родом з України, свого часу вийшла заміж за поляка.

Гандке – австрійський письменник і перекладач, нагороджений багатьма преміями. Став відомим наприкінці 1960-х – на початку 1970-х завдяки творам «Наруга над публікою» і «Страх воротаря перед пенальті».

Премії будуть вручені лауреатам 10 грудня в Стокгольмі.

Фото: 24 канал