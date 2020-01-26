Від початку цієї доби на Донбасі загинув один український захисник. Про це у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Як йдеться у повідомленні штабу ОСС, зранку 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників.

«Окупанти здійснили обстріли у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське, застосувавши БМП, гранатомети різних систем та заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм. У відповідь на таку активність з боку ворога, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню із забороненої зброї», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ сьогодні вранці отримав поранення несумісне з життям один український військовий.