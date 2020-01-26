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Львівська патрульна здобула «срібло» на чемпіонаті з джиу-джитсу

Вероніка Рой

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Вчора, 25 січня, у Полтаві пройшов III чемпіонат України з джиу-джитсу серед патрульних поліцейських. На цих змаганнях львівській патрульній Олені Головчак вдалось здобути срібну медаль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Загалом у змаганнях взяли участь 168 поліцейських. Патрульну поліції Львівщини представляли інспектори роти тактично-оперативного реагування: Роман Барбарич, Дмитро Гурський, Мирослав Чабан, Андрій Фурдюк та Оленка Головчак, а також інспектор 1 батальйону Ігор Леньо.

Патрульна Олена Головчак здобула у ваговій категорії серед жінок до 57 кг срібну медаль.

Зазначимо, що Оленка є кандидатом в майстри спорту з дзюдо і майстром спорту з самбо. Вона бере участь практично у всіх спортивних змаганнях, представляючи наше управління

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