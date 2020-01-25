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У Львові відкрили МолоДвіжЦентр

Вероніка Рой

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Сьогодні, 25 січня, відбулося у Львові на вулиці Чайковського, 31 відбулося відкриття МолоДвіжЦентр.Львів, який повинен стати новою платформою, новим осередком для молоді міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

МолоДвіжЦентр має 360 кв. м, тому стане одним з найбільших таких в Україні. Тут працюватиме кухня, гардероб, великий зал для нарад, великий зал для івентів, кімнати для воркшопів, офіс, санвузли і технічні приміщення. З приміщення можна буде вийти у внутрішній дворик, де незабаром облаштують громадський простір.

Приміщення обладнані усім необхідним обладнанням для проведенням заходів та змістовного дозвілля молоді. Загалом приміщення одночасно може вміщати в себе понад 150 людей. Будівельні роботи тривали 10 місяців. Вартість робіт — 1,5 млн грн.

«Якщо говорити про функціонал цього центру, то можна розділити його на простір і контент. Як простір ми приймаємо людей, різні організації, активну молодь, щоб вони могли тут безкоштовно проводити заходи, дозвілля, розважались та, водночас, змістовно проводили свій час. Якщо говорити про контентну складову, то ми вже півроку як функціонуємо і за цей час провели 7 досить масштабних заходів спільно з нашими партнерами з ЮНІСЕФ, з Міністерства. Нашою найбільшою ціллю на сьогодні є здобуття титулу Молодіжної столиці Європи. Зараз ми аплікуємося на 2023 рік. Вже пройшли перший, технічний етап, знаємо конкурентів, з якими будемо боротись за такий почесний титул», — розповів директор МолоДвіжЦентр.Львів.Олег Малець.

На урочистому відкритті центру відбулося перерізання стрічки, презентація центру та звіт діяльності МолоДвіжу, панельна дискусія з наглядовою радою, презентація програми U-Report Ukraine за участю її амбасадора, лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі.

МолоДвіжЦентр — це міські молодіжні дослідження, які передусім підказують куди і як рухатись. Тут основним пунктом стоїть #LvivMoloDvizhResearch, який повним ходом реалізується і зовсім скоро даватиме цікаві дані. Окрім того, це волонтерський штаб — #LvivMoloDvizhVolonteersCorps. Новий центр — це інформаційно-комунікаційний медіа-ресурс або просто #МолоДвіжМедіа. Також планується створення якісної, гнучкої у функціонуванні, ефективної в результатах мережі молодіжного середовища міста, тобто #LvivMoloDvizhNetwork.

Фото: Facebook-сторінці Христини Процак

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