У Львові Mercedes Sprinter наїхав на пішохода: чоловіка з-під автіки діставали рятувальники

Вчора, 24 січня, близько 12:19 у м. Львів по вул. Володимира Великого, 111 вантажний автомобіль Mercedes Sprinter наїхав на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

По прибуттю на місце події, рятувальники за допомогою пневматичних подушок підняли вантажний бус та вивільнили чоловіка, після чого медики госпіталізували потерпілого з травмами середнього ступеня важкості.

До рятувальної операції було залучено 3 рятувальника та 1 одиниця спеціальної техніки.

Фото: ДСНС