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У львівському ліцеї імені Івана Пулюя запрацював скелелазний центр

Вероніка Рой

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Відсьогодні у Львові при ліцеї імені Івана Пулюя, що вул. І. Пулюя, 16, запрацював скелелазний центр Rosk Station. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтепер, аби повправлятися у цьому виді спорту, мешканцям мікрорайону не обов’язково буде їхати в гори.

«Скелелазіння — олімпійський вид спорту, що вже цього року пройде на Олімпіаді 2020 у Токіо. У програму змагань включено 3 види скелелазіння: швидкість, складність та боулдерінг (різновид скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи). Найпотужніші школи скелелазіння знаходяться в Харкові, Дніпрі та Одесі. Сподіваємося, незабаром Львів очолить цей список», — каже керівник скеледрому Rock Station Павло Божко.

Зазначимо, що в рамках відкриття центру протягом дня тут відбувається болдерінговий фестиваль Rockstation Opening 2020, у межах якого проходять змагання як для професіоналів, так і для аматорів. Серед учасників — 150 осіб.

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