Судитимуть завідувачку відділення львівської лікарні, яку підозрюють у смерті пацієнта

Обласна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно завідувачки відділення Львівської міської клінічної лікарні, яка підозрюється у неналежному виконанні свої професійних обов’язків та недбалого ставлення до них, що у результаті спричинило смерть людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, 27 грудня 2017 року до Львівської міської клінічної лікарні звернувся за допомогою 39-річний чоловік, який скаржився на головні болі та постійну закладеність носа.

«Під час слідства з’ясувалось, що до проведення операції, згідно аналізів, у потерпілого виявили гостре запалення слизової оболонки, що забороняло будь-яке оперативне втручання. Проте лікар проігнорувала цей факт не провівши належної діагностики хворого, знехтувавши додатковими дослідженнями і обстеженнями прооперувала потерпілого. Внаслідок операції, через хірургічне втручання у порожнину носа, у пацієнта миттєво розвинулась вірусно-бактеріальна інфекція, з розвитком сепсису, що в подальшому привело до смерті», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Лікарю повідомлено про підозру – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 2 роки.