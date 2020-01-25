Сьогодні відзначають Тетянин день

Сьогодні, 25 січня, вірячи вшановують святу великомученицю Тетяну. Святу вважають покровителькою студентів, тому на свято прийнято ставити свічки за успіхи в навчанні, передає Львівський портал.

Тетянин день – християнське і народне свято, яке припадає на 25 січня, згідно з григоріанським календарем, один із днів студента. Назване на честь святої Тетяни, християнської мучениці яка жила в Римі, протягом правління імператора Александра Северуса.

Свята Тетяна була дочкою римського проконсула, побожного християнина, яка таємно прийняла християнство, була страчена в 225 році (за іншими даними в 226 або 230 році) після відмови повернутися до попередньої віри.

З любові до Ісуса дівчина постановила жити в дівоцтві. Згодом вона стала однією з посвячених Богу жінок-дияконис римської Церкви, які служили людям ділами милосердя.

Префект Рима Ульміян, довідавшись, що Тетяна є християнкою, спершу намагався вмовити молоду і надзвичайно вродливу дівчину до відступництва від Христа, щоб вберегти її від смерті. Але Тетяна не зреклася святої віри. Тоді розлючений префект наказав мучити дівчину різними способами, та Бог чудом повертав здоров’я Своїй вірній слузі. Тоді Тетяні відрубали голову. Разом з дочкою загинув і батько, який також відважно визнав свою віру в Христа. Цікаво те, що усі ті римські солдати, які мучили Тетяну за наказом влади, теж згодом зреклися своєї старої віри, покаялись і прийняли християнство.