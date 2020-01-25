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Наступного тижня в парку «Знесіння» у Львові проведуть змагання трейлу

Вероніка Рой

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Наступної суботи, 1  лютого, у парку «Знесіння» у Львові відбудуться змагання з трейлу Keiserwald Run Cup 2020, в яких візьмуть участь понад 200 львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначають організатори, львів’яни ще мають можливість зареєструватися для участі у змагання та підібрати дистанцію під свій рівень підготовки: 3 км light, 3 км hard та 10 км hard. Старт змагань о 17 год.

«Змагання особливі своєю атмосферою. Уявіть собі 200 бігунів з налобними ліхтариками біжать по Кайзервальду у сутінках. Серед них будуть і трейлраннери, і ті, хто зрідка бігає, та навіть матері в декреті. Треба бігти всім», — розповідає співзасновник бігового клубу Run4U Микита Убийвовк.

Усі учасники на фініші отримають медальку-сніжинку та бограч, а переможці — призи від брендів спортивного одягу та спорядження, харчування, комп’ютерної техніки.

Додамо, трейл — легкоатлетична бігова дисципліна, яка передбачає біг сильно пересіченою місцевістю та бездоріжжям (трейл-крос) та яка проводиться в межах різноманітних ландшафтів (включаючи брудні дороги, лісові стежки, вузькі стежинки) в природних умовах на відкритій місцевості (гори, пустелі, ліси, рівнини тощо) і там де загалом відсутні гарні дороги (бездоріжжя).

Фото: ЛМР

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