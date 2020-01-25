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На трасі Львів-Рава-Руська «Део Ланос» насмерть збив 81-річного дідуся

Вероніка Рой

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Вчора, 25 січня, о 16:15 год. на автодорозі М-09 Львів-Рава-Руська авто «Део Ланос» насмерть збив 81-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як йдеться у повідомленні, ДТП сталася в смт Куликів, біля магазину «Ліон».

«25-річний водій, керуючи автомобілем «Део Ланос», вчинив наїзд на пішохода, 81-річного мешканця смт Куликів. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження (ЗЧМТ, СГМ, закрита травма грудної клітки, множинні переломи з обох сторін, важка поєднана травма тіла, підшкірна енфізерма, перелом лівої гомілки), від яких помер в лікарні», – йдеться у повідомленні департаменту цивільного захисту.

Обставини події з’ясовуються.

Фото: скріншот з відео

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