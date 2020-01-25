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На кордоні з Польщею затримали контрабанду електротоварів

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Рава- Руська – Гребенне» працівники Галицької митниці затримали контрабанду електоварів, яку намагався ввезти в Україну 51-річний мешканець Хмельниччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Як повідомляють митники, чоловік намагався ввезети в Україну 48 сучасних пристроїв для автоматичної компенсації реактивної потужності виробництва Польщі.

«Мешканець 51-річний мешканець Хмельниччини обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів для оподаткування. Ймовірно думав, що серед ночі, в мікроавтобусі, серед особистих речей, кілька коробок стануть непомітними для працівників митниці. Коробки дійсно невеликі, а от їх вміст потягнув на 277 тис. грн», – йдеться у повідомленні Галицької митниці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: Галицька митнция

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