На кордоні з Польщею затримали контрабанду електротоварів

У пункті пропуску «Рава- Руська – Гребенне» працівники Галицької митниці затримали контрабанду електоварів, яку намагався ввезти в Україну 51-річний мешканець Хмельниччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як повідомляють митники, чоловік намагався ввезети в Україну 48 сучасних пристроїв для автоматичної компенсації реактивної потужності виробництва Польщі.

«Мешканець 51-річний мешканець Хмельниччини обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів для оподаткування. Ймовірно думав, що серед ночі, в мікроавтобусі, серед особистих речей, кілька коробок стануть непомітними для працівників митниці. Коробки дійсно невеликі, а от їх вміст потягнув на 277 тис. грн», – йдеться у повідомленні Галицької митниці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: Галицька митнция