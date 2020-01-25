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Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на корм для мешканців «Домівки врятованих тварин»

Вероніка Рой

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Львівський притулок «Домівка врятованих тварин» просить небайдужих львів’ян допомогти забезпечити своїх підопічних кормом. Про це у Facebook повідомив зоозахисник Орест Залипський.

 

«Ми зараз як ніколи потребуємо вашої допомоги. В нас критична ситуація, сіно яке купили за міські кошти, закінчується. Його залишилось максимум на тиждень. А наші тварини хочуть їсти. Кошти, які виділяє місто на корм, скоріш за все будуть аж в травні. А до цього часу потрібно тваринам щось їсти», — написав Орест Залипський.

За його словами, для того, аби тварини мали, що їсти, потрібно закупити 200 тюків сіна та 200 тюків соломи. На це все необхідна загальна сума 14 800 грн.

Саме тому львів’ян просять допомогти зібрати кошти на харчі для тварин. Номер картки: 4188 3701 34 02 3145 Orest Zalypskyi.

Фото: “Домівка врятованих тварин”, Дивись.info

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