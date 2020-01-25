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Двом посадовців Держпродспоживслужби Львівщини, яких спіймали на хабарі, обрали запобіжні заходи

Вероніка Рой

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Сьогодні, 25 січня, Галицький Районний суд м. Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом посадовцям Головного управління Держпродспоживслужби області, яких затримали на хабарі. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівщини.

 

«Суд обрав для начальника управління запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із 168 тис грн застави, а його підлеглій, керівниці відділу – тримання під вартою із можливістю внесення 105 тис грн застави», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 24 січня правоохоронці на хабарі затримали 56-річного керівника одного із управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та його 57-річну підлеглу – начальницю відділу.

Було встановлено, що посадовці вимагали та, зрештою, отримали 300 доларів США та 10 тисяч гривень неправомірної вигоди відповідно. За ці кошти порушники обіцяли сприяння у видачі акту санітарно-епідеміологічного обстеження нежитлового приміщення, у якому потерпілі планували відкрити стоматкабінет.

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