10 школярів отримуватимуть стипендію за успіхи у вивченні української мови

В Україні 10 школярів зможуть отримувати по 2700 гривень упродовж року за успіхи у вивченні української мови. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як повідомляють у відомстві, Кабінет міністрів України визначив 10 школярів, які у 2020 році зможуть отримувати стипендію ім. Тараса Шевченка. На сьогодні її розмір складає 2720 гривень.

У Міносвіти наголошують, що стипендію призначають учням, які мають особливі успіхи у вивченні української мови та літератури.

«Стипендії – це ще одна можливість для нас підтримати обдарованих дітей. Звісно, я б хотіла, щоб усі наші стипендії зростали, але навіть зараз це хороша мотивація досягати більшого і не зупинятись. Сподіваюсь, що в майбутньому більше дітей зможуть проявити свій талант у таких конкурсах», – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Претендувати на стипендію можуть переможці фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, які набрали максимальну кількість балів. Рішення про визначення кандидатур приймає колегія Міністерства освіти і науки.

Проєкт указу, який був ухвалений 24 січня 2020 року під час засідання Кабміну, передадуть на підпис Президенту.