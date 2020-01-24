У Львові взяли під варту чоловіка, який передавав ув’язненим наркотики

До десяти років позбавлення волі загрожує 37-річному львів’янину, який передавав наркотики ув’язненій однієї з львівських установ виконання покарань. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Злочинця викрили правоохоронці управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з оперативниками установи виконання покарань, слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1.

Вони встановили, що зловмисник, 37-річний львів’янин, передавав наркотичні засоби своїй знайомій, ув’язненій однієї з львівських установ виконання покарань.

Найімовірніше йдеться про Львівську установу виконання покарань, що у Львові на вул. Городоцькій, 20.

«21 січня, під час останньої передачі, правоохоронці вилучили наркотичний засіб «метадон», частину якого чоловік приховав у баночці з медичним препаратом, а іншу частину – розчинив у фруктовому напої», – йдеться в повідомленні.

Слідчі Галицького відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.