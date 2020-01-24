У Львові скоротили схему руху маршруток №28 та №5А

Виконавчий комітет Львівської міськради скоротив схему руху маршрутки №28, яка сполучає Рудно із АС-2, а також маршрутки №5А, що курсує з Винників до Підзамче. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтепер автобус №28 їхатиме не до АС-2, а до вул. Під Дубом. Маршрут вирішили скоротити, аби зменшити інтервал руху.

Оновлена схема руху маршруток №28 виглядає так: смт. Рудно (вул. Грушевського) – смт. Рудно (вул. Володимира Великого, вул. Огієнка, вул. Грушевського, вул. Наливайка – вул. Героїв Небесної Сотні) – кільцева дорога – вул. Городоцька – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом (ТЦ «Форум») – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – кільцева дорога – смт. Рудно (вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Шевченка, вул. Івасюка) – смт. Рудно (вул. Грушевського).

Ще один маршрут, який скоротили, – №5А. За словами начальника міського управління транспорту Ореста Олеськіва, причиною стала його збитковість.

«Скорочення зумовлене тим, що маршрут №5А показує найбільші збитки в АТП-1, за рік це вже близько 2 млн грн. Раніше автобус їздив до станції «Підзамче» і саме на цій ділянці було дуже мало пасажирів. Тому ми пропонуємо закоротити цей маршрут до площі Різні», – розповів Орест Олеськів.

Тепер маршрутки №5А курсуватимуть за такою схемою: пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – кільцева дорога – вул. Галицька) – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.