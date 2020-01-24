У Львові поліція розшукує 36-річного хулігана

У Львові за хуліганство розшукують 36-річного Олега Рогалю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, розшукують Рогалю Олега Володимировича, 28.01.1984 р.н., уродженця Львова.

Всіх, кому що-небудь відомо про його місце перебування, правоохоронці просять терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-95-75 чи 102.