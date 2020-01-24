SkyUp відкрив продаж квитів на рейси зі Львова до до Іракліона

Український лоукостер SkyUp Airlines відкрив продаж квитків на авіарейси зі Львова до Іракліона (Греція). Про це у Facebook повідомила пресслужба аеропорту «Львів».

Як повідомляється, український авіаперевізник з 2 травня двічі на тиждень буде літати зі Львова до Іракліона: щосереди та суботи.

Вартість квитків стартує від 3 259 грн в одну сторону з багажем.

Забронювати квитки до мальовничих островів Греції можна на сайті авіаперевізника.

Нагадаємо, нещодавно лоукостер SkyUp відкрив одразу три напрямки до Італії.