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SkyUp відкрив продаж квитів на рейси зі Львова до до Іракліона

Вероніка Рой

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Український лоукостер SkyUp Airlines відкрив продаж квитків на авіарейси зі Львова до Іракліона (Греція). Про це у Facebook повідомила пресслужба аеропорту «Львів».

 

Як повідомляється, український авіаперевізник з 2 травня двічі на тиждень буде літати зі Львова до Іракліона: щосереди та суботи.

Вартість квитків стартує від 3 259 грн в одну сторону з багажем.

Забронювати квитки до мальовничих островів Греції можна на сайті авіаперевізника.

Нагадаємо, нещодавно лоукостер SkyUp відкрив одразу три напрямки до Італії.

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