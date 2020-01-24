Національний банк послабив офіційний курс гривні

Національний банк України послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 24 січня американська валюта подешевшала на 19 копійок і встановлена на позначці 24,52 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 21 копійку і встановлений на рівні 27.19 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також дещо зросли в ціні. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.10 грн (+5 коп.), а купують по 24.45 грн (+5 коп.). За євро в середньому дають по 26.50 (+5 коп), а продають по 27.00 грн (+5 коп.).

Злотий по 6.23 – 6.34 грн відповідно.