На Старосамбірщині незаконно зрізали дерев на понад 600 тисяч гривень

На території Старосамбірського району Львівської області екологи виявили незаконну вирубку 44 дерев. Про це Львівському порталу повідомиил у пресслужбі у Державній екологічній інспекції у Львівській області.

«В ході проведення держконтролю на території Великосільської сільської ради поблизу с. Соснівка у Старосамбірсько-Дністрянському лісництві Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» виявлено незаконну рубку дерев різних порід не встановленими особами. Всього виявлено та обліковано незаконно зрізаних 44 дерева. Розмір шкоди заподіяної лісу внаслідок вчинення незаконної рубки становить 637 205 грн», – йдеться у повідомленні екоінпекції.

Матеріали перевірки для подальшого реагування та встановлення винних осіб скеровано в Управління стратегічних розслідувань Львівської області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.