На Пустомитівщині під час пожежі загинув чоловік

Вчора, 23 січня, під час пожежі у житловому будинку у селі Чишки, що у Пустомитівському районі, загинув 86-річний власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Рятувальники зазначають, що о 13:28 отримали повідомлення про пожежу у житловому цегляному будинку. Під час розвідки, в будинку виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 86-річний власник помешкання.

Пожежу локалізували о 14:00 та ліквідували о 14:10 у складі ланки газодимозахисної служби.