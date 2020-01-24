На Пустомитівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: постраждав один з водіїв

Вчора, 23 січня, близько 19:00 год. неподалік одного з сіл Пустомитівського району не розминулись мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок зіткнення травмувався водій мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Фольксваген Транспортер», яким керував 45-річний львів’янин та вантажівка «МАН» під керуванням 49-річного мешканця Пустомитівського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса – він госпіталізований.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.