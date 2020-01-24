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На Львівщині судитимуть поліцейського, який вкрав «IРhone X»

Ольга Денисяка

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До чотирьох років позбавлення волі загрожує правоохоронцю, який вкрав у продавця «IРhone X». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

 

Мова йде про інцидент, який трапився 12 липня минулого року. Встановлено, що рядовий поліції на сайті безкоштовних оголошень пригледів телефон марки «IРhone X». Зловмисник домовився з продавцем про зустріч у кав’ярні, щоб начебто оглянути та придбати ґаджет.

Однак, насправді, скористався довірою чоловіка та вибіг із кафе зі смартфоном у руках. Після цього, зник у невідомому напрямку. Таким чином, завдав потерпілому збитків на суму близько 4000 грн.

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт за ч.1 ст.186 КК України (грабіж). За вчинене фігуранту загрожує до 4 років позбавлення волі.

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