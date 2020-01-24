На Львівщині «Міцубіші» з’їхав у кювет: двоє травмованих

Вчора, 23 січня, близько 20:50 год. в одному з сіл Сокальського району водій автомобіля «Міцубіші» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок чого травмувались двоє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Міцубіші», 44-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.

Під час ДТП травмувались двоє пасажирів: 59-річна мешканка Києва та 29-річний житель Волинської області. Вони госпіталізовані. Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.