На Львівщині керівниця відділення банку зі спільниками заволоділа коштами клієнтів

Поліцейські розшукали четверту учасницю організованої злочинної групи, причетну до заволодіння коштами клієнтів банківської установи на Львівщині. За рішенням суду 58-річна жителька Жидачева, котра переховувалась від органів правосуддя за кордоном, зараз перебуває під домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що протягом 2015 – 2018 років працівники банку проводили незаконні операції щодо перерахунку коштів з депозитних на поточні рахунки без відома та згоди клієнтів і в подальшому отримували гроші у банкоматах.

Організувала діяльність групи 50-річна мешканка Жидачівського району, яка обіймала посаду керівника відділення банку, а спільниками були троє працівників цього ж відділення віком від 33 до 58 років. Загалом зловмисники заволоділи коштами установи у сумі більше півтора мільйони гривень.

Ділкам повідомили про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та несанкціоновані дії з конфіденційною інформацією.

Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Одну із учасниць злочинної групи, 58-річну мешканку Жидачева, котра переховувалась від органів правосуддя, було оголошено в розшук і матеріали відносно неї були виділені в окреме кримінальне провадження.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисниці. Суд обрав для неї міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.